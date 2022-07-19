الجزائر توقع اتفاقاً للغاز مع إيطاليا بـ4 مليارات دولار

أعلن رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون خلال ندوة صحفية مشتركة الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم اليوم الثلاثاء التوقيع على اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار « سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي ».

وأوضح تبون أنه « سيتم اليوم التوقيع على اتفاق هام مع شركات « أوكسيدونتال » و « إيني » و « توتال », بقيمة 4 مليارات دولار, والذي سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي ».

كما أكد الرئيس تبون ما تم اقتراحه في مجال الكهرباء قائلا : « أجدد لصديقي الرئيس الايطالي دراغي ما اقترحناه في إيطاليا بأن نكون من المزودين لأوروبا بالطاقة الكهربائية الشمسية والتقليدية ».

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