الجزائر: توقيع عقد بين «سوناطراك» و «سينوباك» الصينية لمقاسمة إنتاج المحروقات

وقّع مجمع « سوناطراك » وشريكه الصيني « سينوباك أوفرسيز أويل & غاز ليميتاد » اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على عقد لمقاسمة الإنتاج في مجال المحروقات يخص الرقعة التعاقدية « زارزايتين », الواقعة بحوض إليزي, وذلك بموجب القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات.

و تم إمضاء العقد الممتد على 25 سنة، من قبل نائب الرئيس المكلف بنشاط التنقيب و الإنتاج لـ « سوناطراك », محمد سليماني, و المدير العام للشريك الصيني, وي اكزيولي, بمقر المديرية العامة لمجمع « سوناطراك ».

وبموجب هذا العقد, يتعهد الطرفان بتنفيذ برنامج أعمال للتطوير والاستغلال, المنصوص عليه في خطة التنمية المعتمدة, والهادف لاسترجاع وتثمين المحروقات بحقل « زارازيتين ».

ويشمل هذا البرنامج, على وجه الخصوص، تجديد وحدة الرفع بالغاز, حفر اثني عشر (12) بئرا تطويرية جديدة و تجديد ستة (06) آبار قديمة, ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القائمة، و وكذلك استعادة الغازات المحروقة والحد من انبعاثات الكربون.

ويُقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية بنحو 490 مليون دولار أمريكي والتي ستسمح باسترجاع ما يقارب 95 مليون برميل من النفط.

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