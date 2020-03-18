الجزائر تُعلّق جميع رحلاتها الجوية من وإلى الخارج

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الأربعاء، عن تعليق جميع رحلاتها الدولية ابتداء من اليوم الأربعاء 18 مارس 2020 إلى غاية إشعار جديد.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أنها اتخذت هذا القرار في إطار الإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

و كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد قررت من قبل تقليص أو تعليق رحلاتها من و إلى عديد الوجهات الدولية لاسيما إلى الصين و العربية السعودية و المغرب و فرنسا و ايطاليا و اسبانيا.

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