انخفاض سعر صرف اليورو إلى ما تحت عتبة الدولار

ارتفع الدولار لبضع لحظات، اليوم الإثنين، فوق عتبة اليورو الواحد بفضل تصميم العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد سياستهم النقدية.

في حين أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني من القفزة في أسعار الطاقة التي ستحدّ من مجال مناورة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنقلترا، فقد اليورو حوالي الساعة 08:20 ت ج (10:20 صباحًا في باريس) 0,35% ليصل إلى 1,0000 دولار، بعد انخفاضه إلى 0,9994 دولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0,33% إلى 1,1790 دولار، وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ منتصف جويلية.

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