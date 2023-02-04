آلاف الفلسطينيين يُشيّعون جثمان الشهيد عبد الله قلالوة

شيع آلاف الفلسطينيين اليوم السبت، جثمان الشهيد عبد الله سميح أحمد قلالوة (26 عاما)، الذي تم إعدامه أمس بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس، إلى مثواه الأخير في مقبرة قرية الجديدة جنوب جنين.

وانطلق موكب التشييع بمشاركة رسمية وشعبية من محافظات: جنين وطول.

ودعا المتحدثون خلال كلمات لحركة « فتح » في إقليمي جنين وطوباس، وجامعة القدس المفتوحة، وفعاليات المحافظة، ومنسق فصائل العمل الوطني، ومنطقة الشهيد سعد صايل، دول العالم للتحرك ووضع حد لجرائم الاحتلال وسفك الدم الفلسطيني يوميا.

وحمل والد الشهيد سلطات الاحتلال المسؤولية عن إعدام نجله بدم بارد، وتركه ينزف على الأرض، ومنع إسعافه.

وعمّ الإضراب الشامل قرية الجديدة بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح » منطقة الشهيد سعد صايل، حدادا على روح الشهيد.

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