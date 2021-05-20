أبو عبيدة: أعددنا ضربة صاروخية تغطي كل فلسطين وقرار توجيهها سيبقى على الطاولة حتى 2 فجرا

أكد الناطق الرسمي باسم كتاب القسام في كلمة ألقاها مساء اليوم الخميس، نيابة عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة وبالتوافق بين مكوناتها، أن الكتائب قد أعدت ضربة صاروخية كبيرة تُغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وتدك معاقل العدو من حيفاء شمالا إلى مطار رامون جنوبا لكنها استجبت لتدخل الوساطات العربية في إطار وقف إطلاق النار وعلّقت هذه الضربة الصاروخية لترصد سلوك العدو حتى الساعة الثانية من فجر الجمعة

وقال أبو عبيدة إن المقاومة تمكنت من إذلال العدو وكيانه الهش وجيشه الهمجي وشاهد كل العالم حجم الخزي والعار لهذا الكيان، مضيفا بقوله : « شاهدتم الجيش المهزوم وخضنا معركة سيف القدس بقوة الله دفاعا عن القدس نيابة عن أمة بأكملها.. ولن نتخلف عن نصرة القدس والأقصى » .

وشدد أبو عبيدة على أن انطلاق هذه الضربة ووضعها حيز التنفيذ يُحدده مدى التزام العدو بوقف تام لعدوانه، مشيرا إلى أن قرار توجيه هذه الضربة سيبقى على الطاولة حتى الثانية فجرا.

كلمات البحث :أبو عبيدة;فلسطين