أبو عبيدة يُحذر العدو الصهيوني بقصف تل أبيب مجددا

حذّر الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في تصريح على قناة الأقصى الفضائية مساء اليوم الاثنين، العدو الصهيوني الغاشم، إن لم يتوقف حالاً عن قصف البيوت بالعودة إلى قصف تل أبيب مُجددا.د

وقال أبو عبيدة « لقد كثّف العدو الصهيوني المجرم قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناءً عليه فإننا نحذّر العدو بأنه إن لم يتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر ».

وأضاف: « وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ».

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