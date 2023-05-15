أردوغان: النتائج الأولية للانتخابات تظهر تقدمنا بفارق كبير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره المجتمعين أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة يوم أمس الأحد، إن تركيا أتمت عرسا ديمقراطيا جديدا في انتخابات 14 ماي.

وأضاف أردوغان: « نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد ».

وأشار أردوغان إلى تفوق تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، قائلا: « تحالف الجمهور (يضم 4 أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية) يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات ».

وأعرب أردوغان عن ثقته بأنه سينهي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الحالية بنسبة تفوق 50 بالمئة.

وتابع: « نحن نؤمن بصدق أننا سنستمر في خدمة أمتنا على مدى السنوات الخمس القادمة ».

وأضاف قائلا: « شعبنا الذي منح تحالف الجمهور الأغلبية في البرلمان، سيصوت لصالح الاستقرار في الانتخابات الرئاسية ».

واستطرد: « لكن في حال قرر شعبنا تأجيل حسم الانتخابات إلى الجولة الثانية سنرحب بذلك ».

وأردف: « بغض النظر عن الأرقام فإن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا، وقد عشنا انتخابات لا مثيل لها في العالم من حيث نسبة المشاركة التي تعد واحدة من الأعلى في تاريخ بلادنا ».

من جهته، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو إن أردوغان « فشل في نيل الثقة »، مشددا على أن نتائج الانتخابات ما تزال تتوالى وسيقبل بجولة الإعادة، ومؤكدا أنه « ليس من حق أحد ادعاء الفوز ».

وتابع أوغلو « سنفوز في الجولة الثانية.. الجميع يعرف ذلك ».

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