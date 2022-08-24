أردوغان: علاقاتنا مع تل أبيب لن تقلل من دعمنا للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس عقب لقائهما في العاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء، رفض بلاده لأي تغيير في وضع القدس والمسجد الأقصى.

وأضاف أردوغان: « الخطوات التي نقدم عليها في علاقاتنا مع تل أبيب لن تقلل من دعمنا للقضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال … بل على العكس، هذه الخطوات ستسهم في حل القضية الفلسطينية وتحسين وضع الشعب الفلسطيني » ، على حد تعبيره.

وشدد الرئيس التركي على أنه لا يقبل أبدا أي أعمال تهدف إلى تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى، قائلا: « أبلغنا تل أبيب بموقفنا الثابت وتطلعاتنا بهذا الخصوص بكل وضوح وبشكل مباشر ».

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