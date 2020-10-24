أردوغان: ماكرون بحاجة لاختبار عقلي ولا أعرف مشكلته مع الإسلام

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته بمؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاختبار قدراته العقلية، عقب تصريحاته العنصرية الأخيرة المعادية للإسلام.

واعتبر أردوغان أن تصاعد معاداة الإسلام في أوروبا وصلت لمستويات تدعو للقلق، حيث دخلت أوروبا مرحلة جديدة عبر الاعتداء على حقوق المسلمين من مواطنيها.

وتسائل أردوغان عن مشكلة ماكرون مع الإسلام والمسلمين، مضيفا بقوله: ماذا يمكننا القول لرئيس دولة لا يفهم حرية العقيدة، ويعامل الملايين من أتباع ديانة أخرى (المسلمين) في بلاده بهذه الطريقة؟ .

وكان الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون قد أكد في كلمة ألقاها مساء الأربعاء المنقضي، أن فرنسا لن تتخلى «عن نشر الرسومات الساخرة» ولن ترضخ للتهديدات، مشيرا إلى أن الإسلاميين لن « يقتلوا مستقبل فرنسا » ، على حد تعبيره.

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