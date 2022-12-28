أردوغان يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة الاحتلال الصهيوني لدى تركيا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الثلاثاء، في المجمع الرئاسي، ايريت ليليان سفيرة الاحتلال الصهيوني الجديدة لدى تركيا.

وخلال الاستقبال تسلم أردوغان نسخة من أوراق اعتماد السفيرة.

وعبّر الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ في تغريدة نشرها باللغتين العبرية والتركية على حسابه بموقع تويتر، تعليقا على تقديم السفيرة الصهيونية الجديدة أوراق اعتمادها للرئيس التركي، عن تطلّعه لتسلم أوراق السفير التركي الجديد لدى تل أبيب قريبًا.

ووصف الرئيس الصهيوني هذه الخطوة بـ »المهمة » بين بلاده وتركيا

وأرفق هرتسوغ التغريدة بفيديو لعزف النشيد الوطني الصهيوني وكتب:

« من المثير سماع نشيد الأمل مرة أخرى في القصر الرئاسي في أنقرة، أثناء تقديم أوراق اعتماد السفيرة في تركيا إيريت ليليان أوراق اعتمادها للرئيس أردوغان ».

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