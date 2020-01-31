أردوغان يتهم دولا عربية بـ « خيانة » القدس وشعوبها

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، دولا عربية خليجية من بينها السعودية لعدم إعلان رفضها للخطة الأمريكية للسلام في الشرق ألأوسط التي قال إنها أقرت ضم الأراضي الفلسطينية بتل أبيب.

واعتبر أردوغان أن موقف الدول العربية من الفلسطينيين « بائس » وأن الدول التي تقاعست عن التعبير عن الرفض ستتحمل المسؤولية عما يحدث من » نتائج وخيمة ».

وشدد أردوغان على أن « بعض الدول العربية التي تدعم مثل هذه الخطة تخون القدس وشعوبها ومعظم الجنس البشري كله ».

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