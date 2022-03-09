أردوغان يستقبل الرئيس الصهيوني بمراسم رسمية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، نظيره الصهيوني إسحاق هرتصوغ، بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة في زيارة ستتواصل على مدى يومين.

وقال الرئيس التركي في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك، إنه أكد لنظيره الصهيوني إسحاق هرتصوغ على أهمية حل الدولتين (تل أبيب وفلسطين)، والأهمية التي توليها أنقرة لخفض التوتر في المنطقة، معتبرا أن زيارة هرتصوغ لتركيا تاريخية وستكون نقطة تحول جديدة في العلاقات بين البلدين.

وأوضح أردوغان بأن الهدف المشترك لتركيا وتل أبيب هو إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة ومراعاة الحساسيات المتبادلة.

من جهته، أعرب الرئيس الصهيوني عن امتنانه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على حفاوة الاستقبال التي حظي بها في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، مبرزا بأنه « من أشد المؤمنين بأن جميع الشعوب والمعتقدات والدول في منطقتنا يمكنها وينبغي عليها أن تعيش في سلام، وأن الشراكات ستجلب البركة والرفاه لنا جميعا ».

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