أردوغان يعلن إغلاقا تاما في تركيا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن إغلاق تام في البلاد اعتبارا من السابعة مساء الخميس 29 أفريل الجاري حتى الخامسة صباح الإثنين 17 ماي المقبل في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أردوغان أنه سيتم تعليق التعليم وجها لوجه في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال وستؤجل جميع الامتحانات.

وأوضح أردوغان أن سلسلة المتاجر ستواصل عملها أثناء الإغلاق التام وفق الضوابط المحددة ما عدا أيام الأحد فقط.

وأشار أردوغان إلى أهمية خفض متوسط الإصابات بكورونا إلى ما دون الـ5 آلاف يوميا في أقرب وقت، لعدم التخلف عن ركب أوروبا التي بدأت بعض دولها العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

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