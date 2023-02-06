أردوغان يعلن حدادا وطنيا لمدة 7 أيام في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.

وجاء في التعميم الذي وقع عليه الرئيس مساء الإثنين: « نتيجة الزلازل التي ضرب بلدنا في 6 فيفري 2023، تقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية لغاية الأحد 12 فيفري ».

وللتذكير فقد ضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

كلمات البحث :أردوغان;تركيا;حداد