أستراليا تلغي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني

اخر تحديث : 18/10/2022

القدس

أعلنت أستراليا أنها تخلت رسميا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني.
وأعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد الآن بالقدس الغربية عاصمة لتل أبيب، متراجعةً عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان إن « القدس قضية وضع نهائي يجب حلها في إطار أي مفاوضات سلام بين تل أبيب والشعب الفلسطيني ».
وأضافت « لن ندعم مقاربة تقوض هذا الاحتمال »، مشددة على أن « سفارة أستراليا كانت دائما، ولا تزال، في تل أبيب ».


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