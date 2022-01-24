ألمانيا: إطلاق نار على المركز الثقافي الإسلامي في مدينة هالة

أُطلقت أعيرة نارية من بندقية هوائية على المركز الثقافي الإسلامي في مدينة هاله الألمانية، وفق ما كشفت الشرطة.

وقالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إن الأعيرة لم تصب أحدا، كما لم تُلحق أضررا بالمبنى.

وجاء في بيان للشرطة أن شهود عيان رصدوا انطلاق الأعيرة من نافذة في مبنى سكني مقابل للمركز.

وأجرت الشرطة تحقيقات ضد صاحب المبنى المنحدر من هاله (55 عاما) وتم العثور لديه على بندقية ومسدس ضغط غاز. ولم توضح الشرطة اليوم (الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022) ما إذا كان تم القبض على الرجل. وبحسب البيان، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل لم يرتكب من قبل أي جرائم ذات دوافع سياسية. ولم تُعرف بعد تفاصيل أخرى أو خلفيات عن الواقعة. وتتولى سلطات أمن الدولة التحقيق فيها.

من جهته، طالب المجلس المركزي الأعلى للمسلمين في ألمانيا عبر تويتر بتوضيح كامل للحادث، باعتباره الهجوم الثالث من نوعه في ست سنوات، الذي يتم فيه إطلاق النار على المسجد.

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