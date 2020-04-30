ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتُصنّفه منظمة إرهابية

اخر تحديث : 30/04/2020

حزب الله

أعلن ستيف ألتر المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس، 30 أفريل 2020، تصنيف ألمانيا لحزب الله اللبناني « منظمة إرهابية » وحظر جميع أنشطته في البلاد، معتبرا أن القرار يأتي ضمانا للمصلحة الوطنية الألمانية.
وكشفت دوتشيه فله الألمانية، أن الشرطة داهمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، 4 مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله، وتخضع هذه الأماكن للمراقبة من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور (المخابرات الداخلية) منذ سنوات.


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