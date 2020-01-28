ألمانيا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



أعلنت السلطات الألمانية تسجيل أول إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنّ المصاب رجل يقيم في إقليم بافاريا جنوب البلاد وقد تم وضعه في العزل الصحي.

وقال متحدّث باسم وزارة الصحة في إقليم بافاريا إنّ « رجلاً من منطقة ستارنبرغ أصيب بفيروس كورونا الجديد » ووضع تحت المراقبة الطبيّة وفي العزل الصحي.

وبهذه الإصابة تصبح ألمانيا ثاني دولة في أوروبا يصل إليها فيروس كورونا المستجدّ بعد فرنسا التي سجّلت فيها حتى اليوم 3 إصابات مؤكّدة.

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