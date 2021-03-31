ألمانيا تعلن عن إجراءات جديدة للسفر إليها

اخر تحديث : 31/03/2021

جواز سفر ألماني

أكدت سفارة ألمانيا بتونس على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أن اختبار فيروس كورونا إلزامي لجميع الركاب على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى ألمانيا.
كما أشارت السفارة إلى :
-وجوب إجراء تحليل قبل السفر لألمانيا لا يتعدى إنجازه 48 ساعة عند الوصول إلى ألمانيا.
-إجبارية الاستظهار بنتيجة إختبار سلبي قبل المغادرة.
-يستثنى من هذا الإجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات
-يتم قبول شهادة التحليل المخبري « بي سي آر » أو التحاليل المخبرية أو التحاليل السريعة المعترف بها من قبل المنظمة العالمية للصحة.


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