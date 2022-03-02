أمريكا تُغلق أجواءها أمام الطائرات الروسية

أعلن الرئيس الأمريكي دو بايدن في خطاب الرسالة السنوية للكونغرس الذي ألقاه صباح اليوم الأربعاء، أن بلاده تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا وعدد من الدول الأخرى عن إغلاق سمائها أمام الطائرات الروسية.

وأطلقت روسيا في 24 فيفري المنقضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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