أمريكا تُغلق أجواءها أمام الطائرات الروسية

اخر تحديث : 02/03/2022

أمريكا تُغلق أجواءها أمام الطائرات الروسية

أعلن الرئيس الأمريكي دو بايدن في خطاب الرسالة السنوية للكونغرس الذي ألقاه صباح اليوم الأربعاء، أن بلاده تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا وعدد من الدول الأخرى عن إغلاق سمائها أمام الطائرات الروسية.
وأطلقت روسيا في 24 فيفري المنقضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.


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