أمريكا: مقتل 4 أشخاص واعتقال 52 آخرين في اقتحام مبنى الكونغرس

أعلن قائد شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت كونتي في مؤتمر صحفي، عن مقتل 4 أشخاص واعتقال 52 آخرين بعد أن اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس لمنعه من المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وبين كونتي بأن 47 شخصا من أصل 52 عملية اعتقال تمت حتى الآن تتعلق بانتهاك فرض حظر التجول الذي فرضته عمدة المدينة، كما تم اعتقال 26 شخصا داخل مبنى الكابيتول، وتم إلقاء القبض على عدة أشخاص آخرين لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة أو محظورة.

كما أعلن كونتي أنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين داخل مقر اللجنتين الوطنيتين للجمهوريين والديمقراطيين، بالإضافة إلى زجاجات حارقة (مولوتوف) في مبنى الكابيتول.

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