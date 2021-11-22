أمريكا: 5 قتلى و40 جريحا بحادث دهس

كشف مصدر حكومي أمريكي لقناة CNN الأمريكية اليوم الاثنين، أن عدد القتلى في حادث الدهس الذي وقع خلال عرض لعيد الميلاد في ويسكونسون، بلغ 5 أشخاص مع تسجيل 40 جريحا.

وكشف دانيل تومسون رئيس الشرطة في منطقة واكاشيا خلال تحوله إلى موقع عملية الدهس، بأن سيارة الدفع الرباعي المستخدمة في الحادث في حوزة الشرطة بالإضافة إلى شخص « مثير للاهتمام » على حد تعبيره في حالة إيقاف.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل إضافية عن هوية القتلى لافتة إلى أنه يجري إبلاغ عائلات الضحايا.

كلمات البحث :أمريكا;جريح;حادث دهس