أهم وأبرز بنود صفقة القرن التي أعلنها ترامب

ألقى الرئيس الأمريكي « دونالد ترامب » اليوم الثلاثاء، كلمة للإعلان عن « صفقة القرن » المقترحة بين الفلسطينيين والصهاينة، وذلك بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وكشف بيان صادر عن البيت الأبيض على خطة ترامب والتي تنص على:
- اعتراف الجانب الفلسطيني بأن المستوطنات جزء من حدود تل أبيب
- دولة فلسطينية مستقلة في حال الموافقة على بنود صفقة القرن
- نزع سلاح حماس وجعل غزة قطاعا منزوع السلاح مع احتفاظ تل أبيب بالمسؤولية الأمنية غرب نهر الأردن.
- إعطاء الفلسطينيين أربع سنوات للموافقة على صفقة القرن
- صفقة القرن عبارة عن 80 صفحة مفصلة
- القدس عاصمة غير مجزأة بل موحدة لإسرائيل ويمكن أن تكون هناك « عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية ».
- إغلاق باب العودة للفلسطينيين وحل ملف اللاجئين الفلسطينيين خارج إسرائيل
- افتتاح سفارة أمريكية في دولة فلسطين المستقبلية
- تشكيل لجنة مشتركة لتحويل خريطة الطريق الخاصة بالسلام
- توفير 50 مليار دولار لمشاريع جديدة بالدولة الفلسطينية المستقبلية
- مطالبة العالم الإسلامي بالاعتراف بتل أبيب
- العمل على تحسين علاقة الدول العربية بتل أبيب
كلمات البحث :ترامب;صفقة القرن
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.