أهم وأبرز بنود صفقة القرن التي أعلنها ترامب

ألقى الرئيس الأمريكي « دونالد ترامب » اليوم الثلاثاء، كلمة للإعلان عن « صفقة القرن » المقترحة بين الفلسطينيين والصهاينة، وذلك بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكشف بيان صادر عن البيت الأبيض على خطة ترامب والتي تنص على:

- اعتراف الجانب الفلسطيني بأن المستوطنات جزء من حدود تل أبيب

- دولة فلسطينية مستقلة في حال الموافقة على بنود صفقة القرن

- نزع سلاح حماس وجعل غزة قطاعا منزوع السلاح مع احتفاظ تل أبيب بالمسؤولية الأمنية غرب نهر الأردن.

- إعطاء الفلسطينيين أربع سنوات للموافقة على صفقة القرن

- صفقة القرن عبارة عن 80 صفحة مفصلة

- القدس عاصمة غير مجزأة بل موحدة لإسرائيل ويمكن أن تكون هناك « عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية ».

- إغلاق باب العودة للفلسطينيين وحل ملف اللاجئين الفلسطينيين خارج إسرائيل

- افتتاح سفارة أمريكية في دولة فلسطين المستقبلية

- تشكيل لجنة مشتركة لتحويل خريطة الطريق الخاصة بالسلام

- توفير 50 مليار دولار لمشاريع جديدة بالدولة الفلسطينية المستقبلية

- مطالبة العالم الإسلامي بالاعتراف بتل أبيب

- العمل على تحسين علاقة الدول العربية بتل أبيب

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