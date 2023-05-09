إسماعيل هنية: الاحتلال أخطأ تقدراته وسيدفع ثمن جريمته

أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريح مقتضب تعقيباً على اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس فجر اليوم الثلاثاء، أن اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة.

وأضاف هنية أن الاحتلال أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته ».

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس أن « المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم الاحتلال الغادر والعدوان يستهدف كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته ».

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الرد الفلسطيني على هذه المجزرة العدوانية البشعة لن يتأخر، وإن سرايا القدس والمقاومة لن تتهاون أبداً أمام هذه الدماء الطاهرة.

وحملت الحركة الاحتلال الصهيوني الغاشم كامل المسؤولية عن هذه المجزرة البشعة التي تجاوزت كل الحدود ومثلت انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار.

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