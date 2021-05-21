إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال باحات الأقصى



أصيب 20 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني باحات المسجد الأقصى، عقب صلاة اليوم الجمعة.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية « وفا » بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى، واعتلت سطح المصلى القبلي، واقتحمت مصلى الرحمة وأخرجت المصلين منه، وكذلك المصلى القبلي وأجبرت المصلين على الخروج منه، وأخلت باحات الأقصى واعتدت على المصلين، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي المغلف بالمطاط صوبهم في صحن قبة الصخرة، وقرب بابي الأسباط والسلسلة.

وأغلقت قوات الاحتلال، ابواب المسجد الاقصى المبارك، واعتقلت عددا من الشباب قرب باب الأسباط، بينهم مصابون، وعرقلت دخول الطواقم الطبية لباحات المسجد.

وقالت طواقم جمعية الهلال الأحمر في الأقصى إنها تعمل على نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات للعلاج.

وقال مدير المسجد الاقصى عمر الكسواني إن قوات الاحتلال احتجزت 40 شابا قرب بابي الاسباط والمجلس واعتدت عليهم .

وكان عشرات آلاف المصلين، أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تواجد قوات الاحتلال، على أبوابه ومحيطه.

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