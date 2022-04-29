إصابة عشرات المصلين في اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

أصيب عشرات المعتكفين والمصلين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى .

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية « وفا » أن قوات الاحتلال اعتدت بعد صلاة الفجر، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاههم، ما أدى إلى وقوع عشرات الاصابات في صفوفهم.

وأعلنت جمعية الهلال الاحمر في الأقصى أن 42 مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للأقصى، مشيرة إلى أن طواقمها قدمت الاسعاف الاولي للمصابين، ونقلت 22 منهم للمستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المرابطين في المسجد الأقصى من بينهم الصحفي المقدسي عبد السلام عواد أثناء تغطيته للمواجهات.

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