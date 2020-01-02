إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

أعلن المكتب الإعلامي للأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى مساء الجمعة، عن ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وأشار البيان إلى أن حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة، ويتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

واختتم موسى البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

يُشار إلى أن عمرو محمود أبو زيد موسى من مواليد 3 أكتوبر 1936 بالقاهرة.

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