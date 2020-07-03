إصابة 15 فلسطينيا بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة

أصيب 15 شابا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت احياء للذكرى التاسعة لانطلاقها رفضا لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية للسيادة الصهيونية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المسيرة بوحشية مستخدمين الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة 15 مواطنا بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق، عولجت جميعها ميدانيا.

وأضاف المتحدث بأن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من منازل المواطنين بهدف نصب كمائن للشبان، إلا أنهم فشلوا في اعتقال أحد.

كلمات البحث :استيطان;الاحتلال;فلسطين