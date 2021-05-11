إصابة 26 مستوطنا في قصف المقاومة على عسقلان المحتلة

أعلنت إذاعة جيش العدو الصهيوني اليوم الثلاثاء، إصابة 26 مستوطنا جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية لصواريخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان المحتلة وقد تم نقلهم إلى المستشفى ووُصفت حالة أحدهم بالخطرة.

وأشار بيان صادر عن جيش الاحتلال صباح اليوم، إلى أنه تم اطلاق نحو 200 صاروخ من قطاع غزة نحو تل أبيب، زاعما بأن نسبة نجاح منظومة القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ المنطلقة من القطاع تفوق 90 بالمئة .

وقال موقع بانيت وصحيفة بانوراما أن صفارات الإنذار دوت مجددا صباح اليوم الثلاثاء في اشكلون ومناطق غلاف غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أن رئيس الأركان أصدر تعليمات باستمرار الضربات واستهداف نشطاء حماس والجهاد الإسلامي.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن وقوع 25 شهيدًا بينهم 9 أطفال وامرأة و 115 إصابة بجراح مختلفة منذ بداية الهجمة الصهيونية ضد قطاع غزة.

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