إطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني

تمّ مساء الثلاثاء، إطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعاد الى منزله في كافوري بمنطقة الخرطوم بحري وسط انتشار عسكري مكثف في محيطه.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن الجيش لم يكن أمامه سوى إبعاد السياسيين الذين يحرضون على القوات المسلحة، مؤكدا أن رئيس الوزراء السوداني لم يتعرض لأذى وأنه لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية.

وأضاف قائد الجيش السوداني بأن المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم الإفراج عن بقية المحتجزين.

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