إطلاق صاروخ من غزة على عسقلان ونتنياهو يهرب إلى الملاجئ

أطلق مساء اليوم الأربعاء، صاروخ من قطاع غزة على مدينة جنوب تل أبيب خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمدينة في إطار حملته الانتخابية مما اضطره للهرب إلى الملاجئ

وكشفت وكالة معا الاخبارية الفلسطينة نقلا عن وسائل اعلام عبرية بأنه خلال زيارة نتنياهو إلى عسقلان تحضيراً للانتخابات، دوت صافرات الانذار ما دفع الامن الخاص بنتنياهو لنقله هو وزوجته سارة على وجه السرعة إلى الملاجئ خوفاً على سلامتهما ».

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال « انه تم تشخيص إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو عسقلان، وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية ».

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