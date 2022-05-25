إطلاق نار في مدرسة بتكساس: مقتل 18 طفلا و3 آخرين

أعلن سناتور ولاية تكساس الأمريكية رولان جوتيريز مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في المدرسة الابتدائية بالولاية إلى 18 طفلا، وثلاثة بالغين، فيما نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وقال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت إنّ مطلق النار توفي أيضا، ويعتقد أنه قتل على يد ضباط إنفاذ القانون الذين ردوا على الهجوم.

وأوضح أبوت بأن المسلح الذي أطلق النار بمدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس « يُعتقد بأنه ترك سيارته ودخل مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي مسلحا بمسدس، وربما كان بحوزته أيضا بندقية.

وعبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن في كلمة له، عن « الشعور بالاشمئزاز والتعب » من استمرار وقوع حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة، داعيا إلى « الشجاعة في مواجهة لوبيات الأسلحة »، و »تحويل الألم إلى عمل لإقرار قوانين تتمتع بالحس السليم بما يخص الأسلحة ».

كما أمر بايدن بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية « حتى غروب شمس الـ28 من ماي » حدادا على ضحايا إطلاق نار المدرسة الابتدائية بولاية تكساس.

ويعتقد أن المسلح أطلق النار على جدته قبل أن يهاجم المدرسة، لكن لم يتم تأكيد هذه الأنباء.

من هو مطلق النار على أطفال تكساس؟

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