إعلام الاحتلال: اختراق هاتف زوجة رئيس الموساد الصهيوني

أعلنت وسائل إعلام صهيونية فجر اليوم الخميس، عن اختراق الهاتف المحمول لزوجة رئيس الموساد، دافيد برنيع، ونُشرت محتوياته عبر حساب تيليغرام مجهول.

وأضافت وسائل الإعلام أنّ « نشر المواد يهدف إلى الانتقام من الموساد وإحراجه، والتقدير أنّه انتقامٌ إيراني ».

وتشير تقديرات الاحتلال إلى أنّ عملية القرصنة ونشر المواد الشخصية التي تتعلق بأسرة رئيس الموساد، يهدفان إلى الانتقام وإحراج أجهزة الأمن الصهيونية.

وكتب القراصنة الذين نشروا المعلومات التي حصلوا عليها عبر اختراق هاتف زوجة رئيس الموساد، عبر قناة على موقع تلغرام، أطلقوا عليها اسم « الأيادي المفتوحة – Open Hands » وذلك في مقطع فيديو على أنه « هدية لبرنيع » بمناسبة عيد « المساخر » اليهودي.

وقال المخترقون إنّ المعلومات الشخصية التي أوردوها حول برنيع هي نتاج عملية مراقبة استخبارية تعقبته منذ العام 2014 ونشرت Open Hands عدّة نسخ من الفيديو مصحوبة بترجمات بالعبرية والعربية والإنقليزية.

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