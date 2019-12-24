إندونيسيا: مقتل 25 شخصًا وإصابة 14 إثر سقوط حافلة بوادٍ

أدى سقوط حافلة ركاب في وادٍ بجزيرة سومطرة أقصى غربي إندونيسيا اليوم الثلاثاء، إلى مصرع 25 شخصًا وإصابة 14 آخرين.

وأوضح قائد الشرطة المحلية « دوللي غومارا » في تصريح لوكالة « أسوشيتدبرس » الأمريكية بأن 14 شخصًا على الأقل نقلوا إلى المستشفى متأثرين بجروح عقب تحطم الحافلة، بينهم شخص في حالة حرجة بسبب كسور في العظام.

وأشار غومارا إلى أن الحافلة سقطت في واٍد بعمق 80 مترًا، وتحطمت في نهر سريع الجريان بعد أن فقد السائق السيطرة على السيارة في منطقة بها عدد من المنحدرات الحادة.

ولفت المتحدث بأن الحافلة كانت متجهة من مدينة بنغكولو إلى عاصمة إقليم باليمبانغ، وأن الحادث وقع قبيل منتصف ليل الإثنين على منحدر متعرج في منطقة باغارالام في مقاطعة سومطرة الجنوبية.

وأضاف قائد الشرطة بأن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن ركاب آخرين ربما تكون جرفتهم التيارات النهرية، منوهًا بأن سعة الحافلة 52 راكبًا، لكن عدد الركاب على متنها غير معلوم.

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