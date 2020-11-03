إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض بعد مضي 91 ساعة على زلزال إزمير

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في ولاية إزمير غربي تركيا اليوم الثلاثاء، من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض مبنى، وذلك بعد مرور 91 ساعة على وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب يوم الجمعة المنقضي ولاية إزمير وبلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر.

ونجحت الفرق المختصة في إخراج الطفلة من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتعتبر الطفلة « آيدا غزغين » الشخص الـ 107 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير.

وقال مساعد وزير الصحة التركي، إن وضع الطفلة آيدا « جيد » ولا خطورة على حياتها وإنها تستطيع التحدث حالياً.

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