إيران: الطائرة الأوكرانية أُسقطت عن غير قصد

أعلنت قيادة القوات المسلحة الإيرانية اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة « خطأ بشري » بعد استهداف الطائرة « دون قصد » ، وفق ما كشفه تقرير برس تي في الإيراني.

وسقطت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينغ 737، التي كانت تحمل على متنها 176 شخصا، عقب إقلاعها.

ووقع الحادث بعد وقت قليل من إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أمريكية.

كلمات البحث :إيران;الطائرة الأوكرانية