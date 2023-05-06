إيران تعدم حبيب أسيود.. اتُّهم بتدبير هجوم العرض العسكري

اخر تحديث : 06/05/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

حبيب أسيود

نفّذت إيران اليوم السبت، حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب بتهمة الإرهاب، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وذكر موقع « ميزان أونلاين » التابع للسلطة القضائيّة أنّ « حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب حبيب أسيود، زعيم جماعة حركة النضال، قد نُفّذ صباح السبت ».
وكان القضاء الإيراني قد ثبت في 12 مارس حكم الإعدام بحقه بتهمة « الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها ».
وقالت السويد حينها إن « حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في كل الظروف »، بحسب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم.
وذكرت السلطات أنه كان « الشخص الرئيسي في الهجوم الإرهابي في العرض العسكري في سبتمبر 2018″، حيث قتل ما لا يقل عن 25 شخصا وجرح 70 بينهم طفل في الرابعة من العمر.


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