إيران تقصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق وتُؤكد سقوط 80 قتيلا

أعلن حرس الثورة الايراني في بيان له فجر اليوم الأربعاء، قصف قاعدة عين الاسد الأمريكية في محافظة الانبار في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية.

وكشف التليفزيون الإيرانى أن 80 شخصا قتلوا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق مع سقوط نحو 200 جريح في صفوف الجيس الأمريكي.

وأكد البيان أن القصف جاء ثأرا لعملية اغتيال القائد بقوات « القدس » التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني.

ودعا الحرس الثوري الشعب الأمريكي إلى استدعاء الجنود الاميركيين من المنطقة وان لا يسمح لتعريض حياة عسكريي بلاده للمزيد من الأخطار .

في المقابل، قال مسؤول عسكري أمريكي، إن الجيش الأمريكي تلقى إنذارا مبكرا بشأن الضربة الصاروخية الإيرانية، لكن ذلك لم يؤد إلى وقوع إصابات بحسب التقارير الأمريكية.

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