إيران: مقتل 19 شخصا في استهداف سفينة حربية بالخطأ

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الإيراني في تقرير نشرته اليوم الاثنين، مقتل 19 شخصا وإصابة 15 آخرين إثر إطلاق صاروخ بالخطأ على سفينة حربية إيرانية خلال مناورات في مياه الخليج.

وذكر البيان بأنه بعد وقوع الحادث سارعت فرق الإغاثة البحرية بالحضور في موقع الحادث وإخراج المصابين والقتلى من السفينة ونقلهم إلى مراكز تلقي العلاج.

وذكرت العلاقات العامة للمنطقة البحرية للجيش أن الحادث قيد التحقيق من قبل الخبراء الفنيين للقوة البحرية.

كلمات البحث :إيران;سفينة حربية