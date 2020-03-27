إيطاليا تسجل 919 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة، وفاة 919 شخصًا بفيروس كورونا، ليسجل أكبر عدد من الوفيات في اليوم الواحد منذ اندلاع الأزمة في البلاد في نهاية فيفري الماضي.

وارتفع عدد الوفيات بالبلاد إلى 9134 حالة وفاة حتى الآن، وذلك بعد تسجيل العدد الأكبر بالفيروس اليوم.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 86498 حالة إصابة منذ الأزمة بعدما كانت 80539 حالة، حيث تم تسجيل 5959 حالة إصابة جديدة اليوم فقط، لتتجاوز الصين صاحب 81 ألف إصابة وتصبح في المركز الثاني في الإصابات خلف الولايات المتحدة التي تخطت حاجز 93 ألف إصابة.

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