إيطاليا: تمديد حالة الإغلاق إلى 3 ماي القادم

أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، تمديد تدابير احتواء جائحة كورونا على المستوى الوطني الى الثالث من شهر ماي المقبل، مؤكدا أنه « يتحمل كل المسؤولية السياسية » عن هذا القرار

وقال كونتي إن تمديد حالة الاغلاق « كان خيارا صعبا ولكن ضروريا »، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية رفعها قبل الثالث من الشهر القادم إذا توفرت الشروط الصحية.

واعلن كونتي أن تدابير الاغلاق تشمل، كما كان في السابق، الانشطة الانتاجية، ولكنه أكد استثناء انشطة تجارية، من بينها المكتبات ومتاجر الادوات المدرسية وأمكان بيع ملابس الاطفال.

وكان رئيس هيئة الدفاع المدني بإيطاليا انجيلو بوريللي قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي اليومي، ارتفاع العدد الكلي للاشخاص الذين حصدت ارواحهم جائحة كورونا منذ بداية الازمة الصحية في ايطاليا الى 18 ألفا و849.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء وصل إلى 147 ألفا و577 اثر اكتشاف 3951 إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية مع تسجيل 570 وفاة جديدة.

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