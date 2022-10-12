إيطاليا: وصول 49 مهاجراً إلى لامبيدوزا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن 49 مهاجرا وصلوا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية يوم أمس الثلاثاء.

وأضافت المصادر ذاتها أنه « بعد وصول أول 9 تونسيين، تم اعتراضهم خلال الليل على بعد ميل ونصف الميل عن ميناء الجزيرة، كانوا على متن قارب طوله 5 أمتار، وضع تحت المصادرة، وصل 40 آخرون إلى رصيف فافالورو (جنوب شرق لامبيدوزا)، اعترضتهم قوات الشرطة المالية على بعد حوالي 6 أميال بحرية عن الساحل، على متن قارب، ترك يبحر على غير هدى » .

وذكرت المصادر الأمنية أن « من بين المهاجرين، هناك 13 امرأة و3 قاصرين أيضا »، مبينةً أنه « بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولى عليهم، تم نقلهم إلى المنطقة الساخنة في منطقة إمبرياكولا »، التي « يوجد فيها حاليًا 577 ضيفًا، بينما لا تتجاوز سعتها الـ350 محلاً » .

وخلصت المصادر الى القول، إنه « خلال صباح أمس الثلاثاء، غادر 110 مهاجرين المركز ليتم نقلهم على متن سفينة إلى بلدة بورتو إمبيدوكلي (غرب صقلية)، الذي من المقرر أن يصلون إليه عند حلول المساء » .

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