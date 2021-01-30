ابتداءً من الغد: فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية

تُغلق فرنسا بداية من يوم غدٍ الأحد، حدودها أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء الرحلات الضرورية، وذلك في محاولة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في أعقاب انعقاد مجلس الدفاع في قصر الإليزيه أمس الجمعة، إنه « سيتم حظر أي دخول إلى فرنسا وأي خروج من أراضيها باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو منها، ما لم يكن هناك مسوغ قاهر، وذلك اعتبارا من الساعة 00:00 الأحد ».
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