اتحاد علماء المسلمين: نصرة القضية الفلسطينية فريضة شرعية

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم الاثنين، فتوى شاملة بخصوص الأحداث الجارية على أرض فلسطين، معتبرا النصرة والدعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولمقاومي الاحتلال وللمجاهدين والمرابطين والمرابطات، فريضة شرعية على جميع المسلمين كل بقدر وسعه.

وشدد الاتحاد على أن كل ما يخدم الاحتلالَ وكيانَه الغاصب المعتدي، من اعتراف أو تطبيع أو دعم سياسي أو اقتصادي، أو غيرها، فهو ليس محرماً فحسب، بل هو مشاركة له في جرائمه ضد فلسطين المحتلة وشعبها، وضد المسجد الأقصى المبارك.

ودعا الاتحاد كافة المسلمين، إلى النصرة العاجلة والمستمرة لفلسطين المحتلة والأقصى وأهلهما، بكل ما يستطاع من أشكال الدعم المالي والسياسي والإعلامي والعلمي والقلبي، ونحوها، ومنها تعجيل إخراج الزكاة.

واعتبر علماء المسلمين أن من واجبات النصرة ولوازمها تمكين المواطنين من جمع التبرعات وتوصيلها إلى المستحقين لها والمؤتمنين عليها من الفلسطينيين ومؤسساتهم، عبر الوسائل القانونية، وأما المنع والتضييق والعرقلة لذلك بدون وجه حق، فهو خدمة للعدو المحتل وجرائمه.

كما دعا علماء المسلمين الدول العربية والإسلامية التي سبق لها أن انزلقت إلى الاعتراف بالكيان المحتل لأرض فلسطين إلى سحب اعترافها، وقطع جميع علاقاتها، مع « دولة » قائمة كلية على الاغتصاب والاحتلال والإجرام، مطالبا إياها بإغلاق كافة الأوكار الصهيونية لديهم، سواء سميت سفارات، أو قنصليات، أو مكاتب اتصال، أو مكاتب تجارية أو إعلامية.

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