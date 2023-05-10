ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 22 شهيدا و64 جريحا

استُشهد فتى فلسطيني مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف للاحتلال الصهيوني على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وارتفع الى سبعة عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم الاربعاء، ثاني أيام العدوان فيما ارتفع عدد المصابين اليوم الى نحو اربعين.

وكانت الصحة الفلسطينية قد اعلنت استشهاد شاب فلسطيني في قصف استهدف شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة (أمس) إلى 22 شهيدا بينهم 5 أطفال و4 سيدات، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 64 مصابا.

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