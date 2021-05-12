ارتفاع شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 53 شهيداً بينهم 14 طفلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و3 نساء، و321 مصابا بعضهم بحالة الخطر.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إلى أن غارة للاحتلال استهدفت منزلا في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم سيدة، وإصابة 6 آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما استهدفت غارة صهيونية منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

وكانت غارتان استهدفتا دراجة نارية شرق خان يونس وأصيب فها مواطن، ومركبة على مفرق حمودة في بيت لاهيا، أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة 3 آخرين بجروح إحداها وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

يُشار إلى أن العدوان الصهيوني على غزة يتواصل لليوم الثالث على التوالي، موقعا شهداء وجرحى، ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

كلمات البحث :العدوان الصهيوني;شهداء;غزة