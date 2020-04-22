استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

استُشهد فجر اليوم الأربعاء، الأسير الفلسطيني نور جابر البرغوثي (23 عاما)، في سجون الاحتلال الصهيوني بعد تدهور حالته الصحية.

والأسير البرغوثي من بلدة عابود شمال غرب رام الله، معتقل منذ نحو 4 سنوات في سجن النقب الصحراوي، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات.

وبين نادي الأسيربأن الأسير الشهيد البرغوثي، تعرض، الليلة الماضية، للإغماء الشديد أثناء تواجده في الحمام في سجن النقب الصحراوي، لكن إدارة المعتقل تأخرت في نقله وإنعاشه، لأكثر من نصف ساعة بعد حادثة فقدانه للوعي.

وحمل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي، جرّاء تقاعسها ومماطلتها المتعمدة في إنقاذ حياته، واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بجملة من الأدوات الممنهجة.

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