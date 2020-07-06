استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

اخر تحديث : 06/07/2020

سعد الغرابلي

استُشهد أسير فلسطيني ظهر اليوم الاثنين، جراء سياسة الاهمال الطبي داخل احد سجون الاحتلال.
واعلن مركز حنظلة لرعاية الاسرى ان الاسير سعد الغرابلي يبلغ من العمر 75 عاما من سكان قطاع غزة استشهد جراء الاهمال الطبي.
وامضى الغرابلي 26 عاما في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن المؤبد.
وبحسب عائلة الغرابلي الممنوعة من زيارته، فقد وصلتها مناشدات متكررة من داخل سجن إيشل بضرورة إنقاذ حياته بعد أن أصبح مرضه بسرطان البروستاتا يشكّل خطراً على حياته.


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