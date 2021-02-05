استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله

استشهد صباح اليوم الجمعة، شاب فلسطيني يُدعى خالد ماهر نوفل في العقد الثالث من العمر، من قرية راس كركر، غرب رام الله، بعد أن أطلق مستوطنين النار عليه.

وقالت مصادر من القرية للوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا إن الشهيد نوفل كان بالقرب من جبل الريسان الذي صودر مؤخرًا، وأقيمت عليه مستوطنة « سديه أفرايم » ، وتم إطلاق النار عليه من قبل مستوطنين.

وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال، المتواجدة بشكل مكثف قرب جبل الريسان، منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى جثمان الشهيد.

والشهيد يعمل موظفًا في وزارة المالية، وهو متزوج ولديه ولد يبلغ من العمر 4 أعوام.

من جهته، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية هذه الجريمة البشعة، مطالبا العالم بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن إعدام الشاب خالد نوفل تعكس حالة الانفلات والهيجان من المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، وتأتي استكمالاً لمخططات هدم المنازل وضم الأراضي المتصاعدة في الضفة الغربية.

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